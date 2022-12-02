В Анапе в 2022 году сумма курортного сбора составила 95 млн рублей

В Анапе за год собрали 95 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе в 2022 году сумма курортного сбора составила 95 миллионов рублей. Деньги направили на создание сквера 85-летия Краснодарского края в Супсехе, установку спортплощадок на пляжах и набережной. Также с помощью средств поставили малые архитектурные формы и детские площадки в Ореховой роще и сквере Гудовича.

- Средства курортного сбора должны направляться на развитие доступной для всех инфраструктуры, которая функционирует круглогодично. Необходимо, чтобы ей могли пользоваться жители и гости курорта, - сообщил глава города Василий Швец.

Уточняется, что в следующем году курортный сбор собираются направить на вторую очередь реконструкции парка «Ореховая роща», создание арт-объекта в районе Ласточкиных гнезд. Также модернизацию набережной «Паралия» в Витязево и установку спортплощадок на всех общественных пляжах от Благовещенской до Утриша.