Фото: АРО ВПП "Единая Россия"

В Красногвардейском техникуме Адыгеи открыли музей «Дорога памяти». Мероприятие приурочено к 21-й годовщине образования партии «Единая Россия».

- Открытие нового музея посвящено павшим в гражданской и Великой Отечественной войне ребятам. Это важная ступень в патриотическом воспитании нашей молодежи. Я уверена, что музей будет пополняться новыми экспозициями, - сообщила председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района Анна Выставкина.

Уточняется, что открытие музея «Дорога памяти» было приурочено к годовщине образования партии «Единая Россия». Республика вошла в список победителей конкурса лучших мобилизационных проектов местных отделений всероссийской политической партии.