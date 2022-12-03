В День Неизвестного Солдата пройдут торжественные мероприятия. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани проведут около 1,5 тысяч мероприятий в День Неизвестного Солдата. Праздник отмечают 3 декабря. Панируется, что в этом году в нем поучаствует более 1,2 миллиона человек.

- В 20 муниципалитетах на памятниках военной истории запланировали торжественное зажжение Огней памяти. Во всех городах и районах возложат цветы, венки и гирлянды к мемориалам, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в образовательных учреждениях проведут уроки мужества. Также будут организованы почти 100 выставок книг, архивных документов, фотографий.

Кроме того, в ряде муниципалитетов проведут встречи с представителями поискового движения России. На них участникам покажут оружие времен Великой Отечественной войны и находки поисковых отрядов Кубани.