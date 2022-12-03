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НовостиОбщество3 декабря 2022 4:59

Новый график движения поездов в Сочи вводится с 11 декабря

Он будет действовать год
Ангелина НАЗАРЧУК
В новом расписании задействовано 183 пары поездов

В новом расписании задействовано 183 пары поездов

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи вводится новый график движения поездов. Он начнет действовать 11 декабря. В осенне-зимний период запустят поезд Адлер — Ставрополь.

- В новом расписании задействовано 183 пары поездов, 5 из которых составлены из двухэтажных вагонов, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

К слову, “ласточки” продолжат курсировать в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапе и аэропорт Сочи. Новый график движения ввели для того, чтобы удовлетворить спрос туристов на востребованных маршрутах. Он будет действовать до 10 декабря 2023 года.