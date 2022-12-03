Объем перевозок увеличится на 15 млн пассажиров в год. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре появятся новые трамвайные линии и депо. Объем перевозок увеличится на 15 млн пассажиров в год.

- Трамвай в Краснодаре является одним из самых востребованных видов транспорта у жителей, при этом он самый экологичный. Мы должны создавать комфортные условия передвижения по городу, особенно в новых густонаселенных районах, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. - рассказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», одним из приоритетных направлений станет развитие трамвайной ветки в районе Гидростроителей и Восточно-Кругликовской. Также продлят пять существующих линий и построят два новых маршрута. Число трамваем по данным направлениям увеличат вдвое.

- Проект концессии предусматривает строительство около 35 км путей в восточном направлении, одного депо на 150 вагонов, а также приобретение трамваев. Новые ветки проведут от улицы Трамвайной до Снесарева, от Героев-Разведчиков до Багряной и Восточного Обхода, а также от Декабристов до Домбайской, - добавили в пресс-службе администрации.