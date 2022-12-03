Патриотические акции пройдут в Краснодаре в День Неизвестного солдата

Участники почтут память военных минутой молчания и возложением цветов. Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре 3 декабря состоится ряд мероприятий в День Неизвестного солдата. Торжественное возложение цветов на Площади Памяти Героев запланировано на 11:00 часов.

Здесь же в 17:00 пройдет патриотическая акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Участники почтут память военных минутой молчания и возложением цветов.

- Во всех внутригородских округах пройдут церемонии возложения цветов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В Выставочном зале Боевой Славы до 17:00 для всех желающих будут проводиться экскурсии по экспозициям. А в школах, библиотеках и музей пройдут торжественные линейки и лекции.