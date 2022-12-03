Бюджет Сочи пополнился на 2,6 миллиарда рублей с начала года

Мэр Сочи поручил внедрять новые стандарты учета. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В бюджет Сочи поступило 2,6 миллиарда рублей с начала 2022 года. Казна смогла пополниться благодаря использовани. муниципального имущества.

- По объему неналоговых доходов эта отрасль лидирует: на нее приходится порядка 80%, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города отметил, что прирост к показателям 2021 года составляет 5%. А это более 113 миллионов рублей для дальнейшего развития курорта.

Мэр Сочи поручил внедрять новые стандарты учета. Блок экономики и финансов будет изучать новые эффективные практики других городов России в имущественно-земельной сфере.