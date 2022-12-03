В Сочи проверили готовность курортов горного кластера к зиме

В Сочи через несколько недель стартует горнолыжный сезон. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи через несколько недель стартует горнолыжный сезон. В городе проверили готовность курортов горного кластера к зиме.

- На новогодние каникулы ожидается загрузка отелей порядка 90 процентов. В самых популярных средствах размещения – уже нет мест. Турпоток по прогнозам будет больше, чем в прошлом году, подготовка в горном кластере соответствующая. Все возникающие вопросы решаем совместно, работаем единым штабом, - рассказал в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

В городе активно готовятся к зимнему сезону. Уже обновлена канатная дорога и расширены участки для катания. Кроме того, на курортах увеличат штат сотрудников. Они будут помогать туристам на канатных станциях. Также усилят службы безопасности.