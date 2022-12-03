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НовостиОбщество3 декабря 2022 8:01

Фестиваль цифрового искусства ЮФО пройдет в Краснодаре с 9 по 11 декабря

Мероприятие состоится в Кубанском госуниверситете
Ангелина НАЗАРЧУК
Ведущие эксперты и представителей IT-отрасли расскажут об отдельных направлениях в цифровом искусстве

Ведущие эксперты и представителей IT-отрасли расскажут об отдельных направлениях в цифровом искусстве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре будет проходить фестиваль цифрового искусства ЮФО. Он состоится с 9 по 11 декабря в Кубанском госуниверситете. В фестивале могут участвовать жители края в возрасте от 16 до 35 лет.

- Ведущие эксперты и представителей IT-отрасли расскажут об отдельных направлениях в цифровом искусстве и креативной индустрии, работе в публичном пространстве и рынке NFT, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать "Комсомольской правде"-Кубань", в финале каждый сможет показать свои творческие работы в рамках фестиваля. Лауреатов и победителей ждут дипломы и награды.