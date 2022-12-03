На Кубани зафиксировали 63 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Самому старшему пациенту - 91 год. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани врачи выявили 63 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки. Коронавирус подтвердился у 34 мужчин и 29 женщин. Самому старшему пациенту - 91 год.

- В Краснодаре заболели 22 человека, в Усть-Лабинском районе - 5, в Красноармейском - 4, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

По три новых случая заражения зафиксировали в Сочи, Армавире, Абинском, Выселковском, Ейском и Новопокровском муниципалитетах. А в Горячем Ключе, Динском, Славянском и Тимашевском районах заболели по два местных жителей. По одному новому случаю заражения выявили в Белоглинском, Калининском, Лабинском, Ленинградском, Северском и Туапсинском.