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НовостиОбщество3 декабря 2022 9:33

В Адыгее почти 5 месяцев ищут без вести пропавшего 84-летнего мужчину

Житель республики пропал в июле этого года
Валерия ГОДОВНИКОВА
Владимир Дресвянников из станицы Новосвободной Майкопского района в июле вышел из дома и перестал выходить на связь. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Владимир Дресвянников из станицы Новосвободной Майкопского района в июле вышел из дома и перестал выходить на связь. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее почти 5 месяцев ищут без вести пропавшего 84-летнего мужчину. Владимир Дресвянников из станицы Новосвободной Майкопского района в июле вышел из дома и перестал выходить на связь.

- Приметы: на вид 80 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В день пропажи был одет в куртку песочного цвета, светло-синюю кофту, темно-серые брюки, зеленые сапоги и синюю кепку.

Просьба всем, кто располагает какой-либо информацией обращаться по следующим номерам:(8772) 59-64-00, (87777) 5-12-63 и 8-999-437-58-59.