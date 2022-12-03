Владимир Дресвянников из станицы Новосвободной Майкопского района в июле вышел из дома и перестал выходить на связь. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее почти 5 месяцев ищут без вести пропавшего 84-летнего мужчину. Владимир Дресвянников из станицы Новосвободной Майкопского района в июле вышел из дома и перестал выходить на связь.

- Приметы: на вид 80 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В день пропажи был одет в куртку песочного цвета, светло-синюю кофту, темно-серые брюки, зеленые сапоги и синюю кепку.

Просьба всем, кто располагает какой-либо информацией обращаться по следующим номерам:(8772) 59-64-00, (87777) 5-12-63 и 8-999-437-58-59.