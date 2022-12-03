Жители станицы Динской смогут пройти осмотр у врачей Краснодарского клинического онкодиспансера

На прием стоит предварительно записаться. Фото: администрация региона

В станице Динской пройдет профилактическая акция «Кубань против рака». В связи с этим местные жители смогут бесплатно пройти осмотр у врачей Краснодарского клинического онкодиспансера.

Осмотр будет проходит 5 декабря по адресу: улица Кирпичная, 73-А. На прием стоит предварительно записаться. Это можно сделать в регистратуре центральной больницы.

- Главная цель проекта– сделать доступной специализированную медицинскую помощь для жителей отдаленных населенных пунктов и выявить онкологию на ранних стадиях, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.