Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 10:19

Жители Краснодара собрали 12 тонн макулатуры

Сбор проходил в рамках Всероссийской акции
Ангелина НАЗАРЧУК
Акцию организовали с целью возрождения традиционного сбора макулатуры. Фото: администрация Краснодара

Акцию организовали с целью возрождения традиционного сбора макулатуры. Фото: администрация Краснодара

Жители Краснодара активно участвуют во Всероссийской акции по сбору макулатуры. Акция «Миллион родине» была продлена до 1 декабря. Благодаря этому краснодарцы смогли собрать почти 12 тонн бумаги и картона.

- Теперь организаторы определят топ-5 победителей в трех номинациях, которые получат ценные призы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Акцию организовали с целью возрождения традиционного сбора макулатуры.