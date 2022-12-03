Жители Краснодара собрали 12 тонн макулатуры

Акцию организовали с целью возрождения традиционного сбора макулатуры. Фото: администрация Краснодара

Жители Краснодара активно участвуют во Всероссийской акции по сбору макулатуры. Акция «Миллион родине» была продлена до 1 декабря. Благодаря этому краснодарцы смогли собрать почти 12 тонн бумаги и картона.

- Теперь организаторы определят топ-5 победителей в трех номинациях, которые получат ценные призы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Акцию организовали с целью возрождения традиционного сбора макулатуры.