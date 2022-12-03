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НовостиОбщество3 декабря 2022 10:21

Жительница Адыгеи врезалась в дерево и попала в больницу

Полиция проводит проверку по факту ДТП
Валерия ГОДОВНИКОВА
После столкновения с деревом женщина попала в больницу. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

После столкновения с деревом женщина попала в больницу. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Жительница Адыгеи врезалась в дерево и попала в больницу. Происшествие произошло на 13 километре автодороги Кужорская - Дондуковская.

- Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлены следующие обстоятельства. Выяснилось, что 52-летняя жительница Кошехабльского района не справилась с управлением иномарки и допустила съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

В результате ДТП женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Полиция проводит проверку для установления причин, способствовавших аварии.