Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 10:25

Более 100 жителей Херсонской области получили паспорта России в Туапсе

Торжественную церемонию провели в одном из пунктов временного размещения курорта
Ангелина НАЗАРЧУК
Паспорта гражданина РФ выдали 114 жителям Херсонской области. Фото: администрация региона

Паспорта гражданина РФ выдали 114 жителям Херсонской области. Фото: администрация региона

Жителям Херсонской области продолжают вручать паспорта Российской Федерации. Накануне в Туапсе состоялась торжественная церемония в одном из пунктов временного размещения. Паспорта гражданина РФ выдали 114 жителям Херсонской области.

- Главный документ вручил врио начальника отдела МВД России по Туапсинскому району Василий Виниченко. В мероприятии также участвовал исполняющий обязанности главы района Сергей Сидоренко, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, на сегодняшний день в Туапсе российское гражданство получили уже свыше 370 жителей Херсонской области.