Более 100 жителей Херсонской области получили паспорта России в Туапсе

Паспорта гражданина РФ выдали 114 жителям Херсонской области. Фото: администрация региона

Жителям Херсонской области продолжают вручать паспорта Российской Федерации. Накануне в Туапсе состоялась торжественная церемония в одном из пунктов временного размещения. Паспорта гражданина РФ выдали 114 жителям Херсонской области.

- Главный документ вручил врио начальника отдела МВД России по Туапсинскому району Василий Виниченко. В мероприятии также участвовал исполняющий обязанности главы района Сергей Сидоренко, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, на сегодняшний день в Туапсе российское гражданство получили уже свыше 370 жителей Херсонской области.