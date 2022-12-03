Новый спорткомплекс будет оснащен тремя залами для занятий. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Спортивный комплекс откроют в Кошехабльском районе Адыгеи к концу года. В ауле Егерухай завершено строительство здания. В ближайшее время его оснастят необходимым оборудованием.

- Уверен, тренировки в новом ФОКе будут способствовать развитию спортивной деятельности, стимулировать спортсменов к достижению новых успехов. К тому же ФОК находится рядом со школой, поэтому к занятиям спортом будет вовлечено еще больше молодежи. Для этого там созданы все необходимые условия, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в новом комплексе есть три зала. Местные жители смогут посетить многофункциональные, борцовские и тренажерные тренировки.