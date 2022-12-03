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НовостиОбщество3 декабря 2022 12:09

Международный фестиваль культуры стартовал в Адыгее

Концертные программы проходят в Майкопе и в районах республики
Валерия ГОДОВНИКОВА
В этом году фестиваль проходит в 10-ый раз. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В этом году фестиваль проходит в 10-ый раз. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Международный фестиваль культуры стартовал в Адыгее. В этом году мероприятие проводится в 10-ый раз.

- Многочисленная черкесская диаспора, проживающая в Иордании, Турции, Израиле, подготовила свои выступления в дистанционном режиме. Делегации и артисты из Адыгеи, КБР, КЧР, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края и Абхазии принимают участие в мероприятии в очном формате. Концертные программы проходят в Майкопе и в районах республики, - рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для жителей и гостей региона в эти дни подготовлена насыщенная программа. Проводится концерт, выставка работ мастеров и творческие встречи.