На Кубани 260 учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта»

С начала реализации проекта в крае было оформлено свыше 235 тысяч карт. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани более 260 учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта». Краснодарский край входит в топ-10 регионов, лидирующих по количеству подключенных к программе учреждений.

- Всего в регионе к программе «Пушкинская карта» присоединилось уже 264 учреждения культуры: 86 домов, дворцов культуры и клубов, 57 музеев и галерей, 49 кинотеатров, 32 концертные площадки, 25 театральных и 13 образовательных организаций, 2 библиотеки, в том числе Октябрьская межпоселенческая модельная библиотека, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Пушкинскую карту» могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Карта предназначена для посещения культурных мероприятий. На ее счету молодежи доступно 5 тысяч рублей.

С полной афишей событий в своем городе можно ознакомиться на сайте «Культура. РФ» и на портале «Госуслуги. Культура»