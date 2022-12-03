Очередной самострой выявили в Хостинском районе Сочи

Объект выявлен на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0301008:1026. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

Администрация Сочи продолжает следить за возведением незаконных объектов. В Хостинском районе Сочи выявили очередной самострой.

- Объект выявлен на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0301008:1026, - сообщили в пресс-службе управления муниципального земельного контроля администрации Сочи.

Владелец незаконной постройки не сообщал администрации о планируемом строительстве. Соответствующие документы отсутствовали. Материалы готовятся для передачи в суд.