Предприятиям Кубани выделят 103 миллиона рублей на развитие

Благодаря господдержке производитель бензоинструмента увеличит выпуск импортозамещающей продукции. Фото: администрация региона

На Кубани предприятиям будут выделять на развитие по 103 миллионов рублей. Эксперты Фонда развития промышленности одобрили льготные займы уже трем компаниям.

– Благодаря господдержке производитель бензоинструмента увеличит выпуск импортозамещающей продукции – это бензопилы, воздуходувные устройства и мотокосы, – рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

К слову, еще одна компания, которой выделили деньги - деревообрабатывающее предприятие. Предприниматели планируют модернизировать оборудования для производства деревянных строительных конструкций.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, производитель фармпрепаратов нарастит выпуск медицинских бактерицидных средств.