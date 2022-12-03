Всего будет установлено 13 многофункциональных кроватей. Фото: администрация региона

Новые многофункциональные кровати получила городская больница Горячего Ключа. Оборудование закупили по нацпроекту.

– Новое оборудование – комфортное, простое в эксплуатации, а также удобное для пациентов, - отметил главный врач городской больницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, кровати полностью безопасны для больных. Борта оборудования защищены специальными поручнями, которые предотвращают падение.

Всего будет установлено 13 многофункциональных кроватей.