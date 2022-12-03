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НовостиОбщество3 декабря 2022 13:47

Глава Адыгеи вручил премии местным жителям с ограниченными возможностями

В республике оказывают поддержку инвалидам
Валерия ГОДОВНИКОВА
Глава республики вручил премии лауреатам и победителям чемпионата «Абилимпикс». Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава республики вручил премии лауреатам и победителям чемпионата «Абилимпикс». Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее накануне Международного дня инвалидов прошла встреча с людьми с ограниченными возможностями. Глава республики вручил премии лауреатам и победителям чемпионата «Абилимпикс».

- Мне было очень приятно встретиться с нашими земляками, которые несмотря на очень тяжелые и порой суровые испытания, стремятся жить полноценной жизнью. Они учатся, трудятся, занимаются творчеством, спортом, принимают деятельное участие в общественной жизни, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике оказывают поддержку лицам с ограниченными возможностями. Для этого в регионе реализуют госпрограммы, оказывают социальные услуги инвалидам.