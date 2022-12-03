Новые сети позволят обеспечить газом до 300 домов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В поселке Знаменском Краснодара началось строительство газопровода. Новые сети позволят обеспечить газом до 300 домов.

- Всего проложат более 4,5 км газопровода: сети низкого давления и 100-метровый участок высокого давления, а также построят газораспределительный пункт. Трубопровод проведут в северо-восточной части поселка в границах улиц Заповедная, Ясеневая, Цигейковая, Березовая. Полностью объект завершат до конца текущего года, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», жители могут подать заявку на догазификацию бесплатно. Для этого можно оставить заявку в портале «Госуслуг», либо по телефону горячей линии.