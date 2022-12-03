Памятные мероприятия в День Неизвестного солдата провели в Краснодарском крае

В 2022 году кубанские поисковики провели 53 полевые экспедиции, в результате которых нашли и эксгумировали останки 147 советских воинов. Фото: администрация региона

На Кубани прошли мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата. В Краснодаре на Площади Памяти Героев поисковики возложили цветы к Вечному Огню.

- В 2022 году кубанские поисковики провели 53 полевые экспедиции, в результате которых нашли и эксгумировали останки 147 советских воинов, установили имена двух солдат, - рассказал заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, внуку и правнуку капитана Гагуза Кцоева передали фрагмент подписанной ложки. Капитан погиб в июне 1943 года на территории Крымского района.

К слову, в Крымском районе за последние два года в братскую могилу захоронили более 130 советских воинов.