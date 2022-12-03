Интерактивный туристический квест прошел в Краснодаре

Более тысячи старшеклассников и студентов приняли участие в мероприятие. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре впервые провели туристический квест. Более тысячи старшеклассников и студентов приняли участие в мероприятие.

- В зоне активного отдыха провели мастер-класс по кайтсерфингу. Гольф-клуб «Раевский» научил играть в «снек гольф». Сельский туризм был представлен шоколадной мастерской и живыми улитками от фермера. Ребята смогли поработать в кожевенной или гончарной мастерской, продегустировать безалкогольные напитки - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. -

Кроме того на экспозиции времен Великой Отечественной войны юные посетители примерили амуницию, изучили оружие и находки, послушали истории раскопок.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань» для участников были организованы пять площадок. Каждая из них знакомила молодежь с богатствами Кубани.