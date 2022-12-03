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НовостиОбщество3 декабря 2022 16:07

Студенты устроили драку на проезжей части перед Кубанским госуниверситетом

Пострадавших нет
Ангелина НАЗАРЧУК
Несколько раз один из них чуть не вылетел на дорогу.

Несколько раз один из них чуть не вылетел на дорогу.

Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Студенты устроили драку на проезжей части перед Кубанским госуниверситетом. Возможно, парни что-то не поделили или просто дурачились. Но последствия могли быть серьезными.

Парни дрались перед пешеходным переходом рядом с трамвайной остановкой. Несколько раз один из них чуть не вылетел на дорогу.

- Ужас! Чуть машина не сбила! Вы что творите? - кричали прохожие.

Однако парней возгласы и сигналы машин мало волновало. Никто не знает, чем бы это все закончилось, если б не загорелся зеленый цвет для пешеходов. Тогда студенты отвлеклись на сигнала светофора и один из них «дал деру». Когда второй парень очнулся, то сразу же побежал вслед за ним.