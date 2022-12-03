Несколько раз один из них чуть не вылетел на дорогу. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Студенты устроили драку на проезжей части перед Кубанским госуниверситетом. Возможно, парни что-то не поделили или просто дурачились. Но последствия могли быть серьезными.

Парни дрались перед пешеходным переходом рядом с трамвайной остановкой. Несколько раз один из них чуть не вылетел на дорогу.

- Ужас! Чуть машина не сбила! Вы что творите? - кричали прохожие.

Однако парней возгласы и сигналы машин мало волновало. Никто не знает, чем бы это все закончилось, если б не загорелся зеленый цвет для пешеходов. Тогда студенты отвлеклись на сигнала светофора и один из них «дал деру». Когда второй парень очнулся, то сразу же побежал вслед за ним.