На Кубани ищут без вести пропавшего 20-летнего парня третий день

О местонахождении парня неизвестно. Фото: LizaAlert

На Кубани пропал 20-летний парень. Его зовут Головко Станислав Сергеевич. Родственники забили тревогу, ведь он он не объявлялся с 1 декабря. О местонахождении парня неизвестно. Он может быть в Ростове-на-Дону, Тимашевске или Краснодаре.

- Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие, - сообщили в пресс-службе поискового отряда “ЛизаАлерт”.

Также неизвестно в какой одежде парень ушел. Если вы видели Станислава Головко или вам известно о его местонахождении, просьба сообщить по номеру 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).