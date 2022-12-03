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НовостиОбщество3 декабря 2022 16:51

На Кубани ищут без вести пропавшего 20-летнего парня третий день

Он может быть в Ростове-на-Дону, Тимашевске или Краснодаре
Ангелина НАЗАРЧУК
О местонахождении парня неизвестно. Фото: LizaAlert

О местонахождении парня неизвестно. Фото: LizaAlert

На Кубани пропал 20-летний парень. Его зовут Головко Станислав Сергеевич. Родственники забили тревогу, ведь он он не объявлялся с 1 декабря. О местонахождении парня неизвестно. Он может быть в Ростове-на-Дону, Тимашевске или Краснодаре.

- Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие, - сообщили в пресс-службе поискового отряда “ЛизаАлерт”.

Также неизвестно в какой одежде парень ушел. Если вы видели Станислава Головко или вам известно о его местонахождении, просьба сообщить по номеру 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).