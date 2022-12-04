Последние новости в Краснодарском крае на утро 4 декабря

Что произошло в Краснодарском крае на утро 4 декабря
Последние новости на Кубани 4 декабря
Владелец бара в Краснодаре Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с отказом впустить участника СВО.
Студенты устроили драку на проезжей части перед Кубанским госуниверситетом.
Казаки Кубанского казачьего войска отправили 640 тонн гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР
На Кубани уничтожат 20 тысяч свиней из-за вспышки чумы.
В Краснодаре планируют построить новое трамвайное депо в восточной части города. Его начнут развивать уже в 2022 году.
В Краснодаре салат оливье к Новому году обойдется от 600 до 1000 рублей.