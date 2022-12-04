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НовостиОбщество4 декабря 2022 5:45

Сочинский нацпарк в 2022 году посетили 1,7 млн человек

Она вошел в топ-3 страны по посещаемости
Мария ЧАЛАЯ
Национальный парк Сочи посетили 1,7 млн человек

Национальный парк Сочи посетили 1,7 млн человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сочинский нацпарк в 2022 году посетили 1,7 миллионов человек. Он вошел в топ-3 заповедников и нацпарков страны по посещаемости. Это второй показатель о России.

- Первое место занимает нацпарк «Кисловодский». Он находится в Ставропольском крае и принял с начала года 4,8 миллионов посетителей, - стало известно по данным Минприроды.

Уточняется что на третьем месте находится нацпарк «Красноярские столбы» в Красноярском крае. Его посетило около 1 миллиона туристов.