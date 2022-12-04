В Кущевскую больницу закупили дефибрилляторы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кущевская больница Кубани получила новое оборудование. Для реанимации по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» закупили дефибрилляторы.

- Большой и яркий дисплей позволяет подробно просматривать ЭКГ. Мощный аккумулятор обеспечивает мониторинг и подачу разрядов во время транспортировки пациента. Мы сможем оперативно отслеживать любые изменения в показателях благодаря режиму автоматического анализа сердечного ритма, - сообщил главный врач Кущевской больницы Сергей Сычев.

Уточняется, что аппараты установили в отделении анестезиологии и реанимации, а также в операционной кардиологического отделения.