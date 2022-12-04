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НовостиОбщество4 декабря 2022 7:39

На Кубани в начале недели пройдет дождь с мокрым снегом

Ветер поднимется до 20 метров в секунду
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани пройдет дождь со снегом

На Кубани пройдет дождь со снегом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Кубани в начале недели пройдет дождь с мокрым снегом. Погода над территорией края сильно поменяется.

- Погода изменится под действием фронтального раздела циклона. Во второй половине дня в Краснодарском крае начнутся дожди, - стало известно по данным краевого гидромета.

В Краснодаре ожидаются сильные порывы восточного ветра. Он поднимется до 12 метров в секунду. Местами по краю порывы достигнут 20 метров в секунду. В Новороссийске - до 18-23 метров в секунду.