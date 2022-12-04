Владелец бара «Руки Вверх» изменил правила дресс-кода после инцидента в Краснодаре

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Лидер музыкальной группы "Руки вверх" и владелец одноименного бара в городе Краснодаре Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с отказом впустить в заведение мужчину в военной форме.

В Краснодаре в бар «Руки Вверх» не пустили участника спецоперации в военной форме. Охранники объяснили это правилами заведения. После резонанса в соцсетях на ситуацию отреагировал владелец заведения Сергей Жуков. Он поменял правила дресс-кода и сообщил, что защитникам в баре рады.

- Парней не пустили не потому что они военные или были в форме, а из-за камуфляжа. Такого больше не повторится. Времена изменили, правила мы поменяли, теперь все будет по-другому, - отметил Жуков.

Кроме того, певец рассказал, что пытается связаться с теми, кого не пустили в заведение. Он хочет лично пригласить их в заведение.

- Аккаунт ребят закрыт, передайте, пожалуйста, что Жуков хочет поговорить, - сказал артист.