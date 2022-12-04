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НовостиКарта Кубани4 декабря 2022 9:23

Под Новороссийском из-за ледяного дождя случилось 5 ДТП

Машины столкнулись в районе Волчьих ворот
Мария ЧАЛАЯ
В районе Волчьих ворот столкнулись машины. Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В районе Волчьих ворот столкнулись машины. Фото: t.me/gibdd_nvrsk

Под Новороссийском из-за ледяного дождя случилось 5 ДТП. Машины столкнулись на трассе в районе Волчьих ворот.

- В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Движение осложняется из-за образовавшейся наледи на проезжей части, - сообщили в Госавтоинспекции города.

Уточняется, что сейчас проезд на данном участке дороги не затруднен.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что гололед спровоцировал пробки и ДТП в Краснодарском крае.