В районе Волчьих ворот столкнулись машины. Фото: t.me/gibdd_nvrsk

Под Новороссийском из-за ледяного дождя случилось 5 ДТП. Машины столкнулись на трассе в районе Волчьих ворот.

- В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Движение осложняется из-за образовавшейся наледи на проезжей части, - сообщили в Госавтоинспекции города.

Уточняется, что сейчас проезд на данном участке дороги не затруднен.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что гололед спровоцировал пробки и ДТП в Краснодарском крае.