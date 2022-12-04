На Кубани выявили 48 случаев заболевания COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 48 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус подтвердили у 24 женщин и 24 мужчин.

- В Краснодаре выявили 18 новых случаев заболевания. В Сочи – 4, Армавире. В Новороссийске, Геленджике по два заболевших. Такие же показатели в Кавказском, Северском, Тимашевском и Апшеронском районах, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Горячем Ключе, Динском, Красноармейском, Ейском, Курганинском, Калининском, Крымском, Лабинском и Мостовском районе края по одному новому пациенту.