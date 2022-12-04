Жители Краснодара признались в цифровой зависимости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 40% жителей Краснодара признались в цифровой зависимости. 21% уверены в ее наличии. Еще 20% скорее уверены.

- В отсутствии зависимости от гаджетов и интернета уверены 55% жителей города. Вообще не сомневались 20%, а 35% больше не видят у себя подобных симптомов, - стало известно по данным исследования сервиса SuperJob.

В тяге к смартфону признались больше респондентов до 24 лет, чем опрошенные старше 45 лет.

44% краснодарцев отметили, что достаточно часто сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время.