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НовостиОбщество4 декабря 2022 9:57

Более 40% жителей Краснодара признались в цифровой зависимости

55% людей уверены в отсутствии зависимости
Мария ЧАЛАЯ
Жители Краснодара признались в цифровой зависимости

Жители Краснодара признались в цифровой зависимости

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 40% жителей Краснодара признались в цифровой зависимости. 21% уверены в ее наличии. Еще 20% скорее уверены.

- В отсутствии зависимости от гаджетов и интернета уверены 55% жителей города. Вообще не сомневались 20%, а 35% больше не видят у себя подобных симптомов, - стало известно по данным исследования сервиса SuperJob.

В тяге к смартфону признались больше респондентов до 24 лет, чем опрошенные старше 45 лет.

44% краснодарцев отметили, что достаточно часто сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время.