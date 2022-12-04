Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в декабре начнут строить три спортивных объекта. Муниципальные контракты на строительство спортивного комплекса и центров единоборств заключили в ноябре 2022 года. Их возведут по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

- В Краснодаре построят спортивный комплекс по улице имени Фадеева. Он будет предназначаться для прыжков на батуте. В здании будут заниматься до 16 человек в смену, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Белореченске построят центр единоборств по улице Луначарского. Он будет предназначен для занятий дзюдо. В двухэтажном здании оборудуют спортивный зал на три ковра. В смену там смогут заниматься до 60 спортсменов.

В Тимашевске построят центр единоборств на 152 мест. В зале разместят три спортивные арены. Одна будет предназначена для бокса и две для борьбы. Также установят тренажерный зал, бани сухого жара, комнаты отдыха и медицинский кабинет.