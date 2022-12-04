Видео горящего дома в Апшеронском районе опубликовали в сети

Скриншот с видео

Пожар произошел 4 декабря около 10 часов утра в станице Кабардинской Апшеронского района. Там на улице Южной вспыхнул частный дом. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра.

- В 10:25 объявлена полная ликвидация пожара. При ликвидации возгорания от МЧС России задействовано 10 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным краевого МЧС, пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются. Эпичное видео пожара очевидцы опубликовали в сети.