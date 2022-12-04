Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями 8 декабря. Она будет работать в кадровом центре «Работа России» с 13:00 до 15:00.

- Жителям Краснодара с ОВЗ предложат вакансии на предприятиях города. Им расскажут о возможности трудоустройства, и наличии оборудованных для инвалидов рабочих мест, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что людей проконсультируют по вопросам профессиональной подготовки и переподготовки. Также все желающие смогут получить бесплатные консультации специалистов в сфере трудового законодательства.

Участие в ярмарке вакансий абсолютно бесплатное.