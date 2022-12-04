Республиканский конкурс «Лучший госпаблик-2022» стартовал в Адыгее

Лучший паблик госструктур Адыгеи назовут в середине декабря. Фото: Архив "КП"

Конкурсе «Лучший госпаблик-2022» во «ВКонтакте» начался в Адыгее: заявки принимаются до 13 декабря 2022 года.

Конкурс организован Адыгейским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития, администрацией главы и кабинетом министров Республики Адыгея, а также Центром управления регионом.

− Цель конкурса − привлечь внимание жителей республики к такому удобному инструменту общения с властью, как паблик государственных учреждений и структур, − отметили в Центре управления регионом. − Среди его задач − рассказать об эффективных практиках в госпабликах и стимулировать их администраторов.

Участвовать в конкурсе могут администраторы официальных страниц региональных органов власти: министерств, администраций районов и их подведомственных организаций. Заявки для участия отправляйте через официальный чат-бот конкурса в Телеграм до 13 декабря.

Победителей и призеров конкурса наградят 15-16 декабря 2022 года на первом республиканском форуме «Госпаблики – вектор развития диалога власти и общества» в Майкопе.