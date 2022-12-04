Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 декабря 2022 14:29

Республиканский конкурс «Лучший госпаблик-2022» стартовал в Адыгее

Заявки на него принимаются до 13 декабря
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Лучший паблик госструктур Адыгеи назовут в середине декабря.

Лучший паблик госструктур Адыгеи назовут в середине декабря.

Фото: Архив "КП"

Конкурсе «Лучший госпаблик-2022» во «ВКонтакте» начался в Адыгее: заявки принимаются до 13 декабря 2022 года.

Конкурс организован Адыгейским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития, администрацией главы и кабинетом министров Республики Адыгея, а также Центром управления регионом.

− Цель конкурса − привлечь внимание жителей республики к такому удобному инструменту общения с властью, как паблик государственных учреждений и структур, − отметили в Центре управления регионом. − Среди его задач − рассказать об эффективных практиках в госпабликах и стимулировать их администраторов.

Участвовать в конкурсе могут администраторы официальных страниц региональных органов власти: министерств, администраций районов и их подведомственных организаций. Заявки для участия отправляйте через официальный чат-бот конкурса в Телеграм до 13 декабря.

Победителей и призеров конкурса наградят 15-16 декабря 2022 года на первом республиканском форуме «Госпаблики – вектор развития диалога власти и общества» в Майкопе.