Стартует неделя ответственного отношения к здоровью. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет неделя ответственного отношения к здоровью. Она состоится с 5 по 11 декабря в медицинских организациях региона.

- Многие факторы оказывают губительное влияние на здоровье. Например, неправильное питание, курение, низкий уровень физической активности и тд. Конечно, в первую очередь стоит обратить внимание на то, что мы едим, - сообщил исполняющий обязанности главного врача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров.

Уточняется, что в школах края для учащихся проведут лекции на тему здорового образа жизни.

В Краснодаре 5 декабря будет работать передвижной комплекс диагностики по улице Листопадной, 14. С 5 по 8 декабря в станицу Ладожскую и Кореновск будет выезжать мобильный центр «Маршрут здоровья». Также 8 декабря проведут акцию «Бодрое утро».

Кроме того, 10 декабря в поликлинике Каневской центральной районной больницы пройдет «День здоровья».