ЦУР Адыгеи за два года обработал 28 тысяч обращений жителей через Госуслуги и соцсети

Центр управления регионом связывает жителей Адыгеи и органы власти республики. Фото: соцсети ЦУР.

Двухлетие работы отметил Центр управления регионом Республики Адыгея: как и центры во всех субъектах страны, он создан по поручению президента России.

Центр управления регионом − это сервис для мониторинга и обработки обращений граждан через соцсети и платформу обратной связи Госуслуг. Также ЦУР информирует жителей о благоустройстве территорий, проведении праздников, пособиях и выплатах, занимается мониторингом и опросами. Данные ЦУР ложатся в основу управленческих решений правительства и органов власти республики.

− Информация, которую формирует ЦУР, очень важна для принятия качественных решений, − цитирует главу Адыгеи Мурата Кумпилова его пресс-служба. − Нам нужно вовремя увидеть, что волнует граждан, принять те или иные решения еще до начала проявления проблемных процессов.

За два года работы ЦУР он обработал свыше 28 тысяч обращений жителей республики, в его онлайн-опросах и фокус-группах приняли участие около 10 тысяч человек. Также только в 2022 году центр организовал и провел 40 эфиров с органами региональной власти региона.