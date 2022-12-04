В очереди на паром стоят 370 машин. Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Керченской переправе ожидают паром 370 машин. Они стоят в очереди из-за действующего в районе пролива штормового предупреждения.

- Из-за плохой погоды 3 и 4 декабря паромные перевозки через Керченский пролив не осуществляли. Возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ улучшения погоды и погрузки на паромы ждут 80 маши, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. На данный момент решается вопрос о доставке людям питьевой воды и питания.

290 грузовых и легковых автомобилей ожидают улучшение погоды на перехватывающей парковке в поселке Ильич.