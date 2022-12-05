Зимой в Сочи заработают около 40 объектов показа на охраняемых природных территориях

Природные и познавательные маршруты стали ближе и доступнее для всех. Фото: администрация Сочи

В Сочи заработают около 40 объектов показа на особо охраняемых природных территориях. Мэр города Алексей Копайгородский оценил готовность объектов экотуризма в горах и на побережье.

- В Год экологии вместе с Кавказским заповедником, Сочинским нацпарком, курортами горного кластера делаем все необходимое, чтобы природные и познавательные маршруты стали ближе и доступнее для всех, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, в Кавказском заповеднике подготовят к зимнему сезону большой выбор тематических экскурсий и маршрутов. А в сочинском нацпарке обновили всесезонные объекты.