Погода в Адыгее 5 декабря 2022: местами пройдет дождь со снегом

Узнали, какой будет погода в Адыгее 5 декабря 2022 Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 5 декабря 2022.

В Майкопе 5 декабря температура сохранит нижние плюсовые значения. Максимальная температура воздуха днем +2°C. Ветер восточный, 5 м/с. Осадков в республиканской столице не предвидится. Ночью столбики термометров опустятся до -4..-2°C. Ветер восточный, 5 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачная. В течение дня синоптики обещают дождь со снегом. В светлое время суток температура воздуха повысится до +6°C. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Ночью сохранится плюсовая температура. Воздух прогреется до +1°C.Ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с.