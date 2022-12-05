Композиция выполнена в виде трех соединяющихся сердец. Фото: администрация Сочи

Общественные территории в Сочи благоустраивают при помощи экоматериалов. Новый объект установили в Адлерском районе на улице Демократической. Композиция выполнена в виде трех соединяющихся сердец.

– Мы выполняем все проекты в городе с использованием экостантартов. В основе – отечественное производство, – заявил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Семен Вялкин.

К слову, на курорте при помощи экоматериалов благоустраивают еще три новые территории. Новые объекты появятся в скверах села Красная Воля, на улице Молокова в Адлерском районе и в микрорайоне Мамайка.