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НовостиКарта Кубани5 декабря 2022 4:41

Более 100 деревьев высадили в парке Анапы в православный праздник

Высадка растений в зоне отдыха станет семейной традицией
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Крещенском парке провели массовую высадку деревьев. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Крещенском парке провели массовую высадку деревьев. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В парке Анапы высадили более 100 деревьев. Посадка лип, берез и других состоялась в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. Многие приходили семьями с детьми.

- Очень важно, когда человек сам сажает дерево, ведь дерево – это символ жизни. Годы спустя анапчане будут приходить сюда, наслаждаться тенью и гулять вдоль парка, - рассказал епископ Феогност.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в дальнейшем сажать деревья в парке Крещения Руси станет семейной традиции. Всего на территории запланировано появление 450 лиственных и 400 хвойных деревьев.Кроме того, зону отдыха украсят многолетние цветы и розы.