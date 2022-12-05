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НовостиОбщество5 декабря 2022 4:42

В Сочи усилят патрулирование перед въездами в тоннели на трассах А-147 и А-148

На трассе Адлер-Красная Поляна установят дополнительные светофоры
Ангелина НАЗАРЧУК
Дорожникам поручили доработать схемы организации движения во время выполнения ремонтных работ. Фото: администрация Сочи

Дорожникам поручили доработать схемы организации движения во время выполнения ремонтных работ. Фото: администрация Сочи

В Сочи усилят патрулирование перед въездами в тоннели на трассах А-147 и А-148. Данное решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Кроме этого, в 2023 году планируется установить дополнительные светофоры на 30-м и 31-м километрах трассы Адлер - Красная Поляна. А дорожникам поручили доработать схемы организации движения во время выполнения ремонтных работ.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, строгую организацию движения введут возле поста ГИБДД на въезде на Мамайку. Здесь установят делиниаторы (искусственные бордюры, используются как разделители полос движения - от Авт.) и нанесут новую разметку.