Жители Сочи могут подать заявки на конкурс проектов в сфере туризма

Участвовать могут все желающие в возрасте от 10 до 35 лет. Фото: администрация Сочи

Жители Сочи могут подать заявки на всероссийский конкурс проектов в сфере туризма. Участвовать могут все желающие в возрасте от 10 до 35 лет.

Проекты будут рассматриваться в 13 номинациях. Одни из направлений - лечебно-оздоровительный туризм, природные маршруты, гастротуры.

- Всероссийский конкурс поможет не только создать новые туристические продукты, но и поддержать талантливую молодежь, принимающих активное участие в развитии индустрии гостеприимства, – заявила заммэра Сочи Инна Петухова.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, победители конкурса смогут презентовать свой турмаршрут ведущим специалистам и реализовать его. Прием заявок на первый этап завершается 11 февраля 2023 года.