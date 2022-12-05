На конгрессе в Сочи ученый заявил о недостаточном уровне испытаний западных вакцин от COVID-19

Доклинические испытания являются самым главным этапом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи на втором конгрессе молодых ученых выступил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Физик заявил, что западные вакцины от COVID-19 прошли недостаточный уровень испытаний.

По мнению Ковальчука, это привело к появлению негативных последствий после прививок. Также ученые заявил, что доклинические испытания являются самым главным этапом.

Именно результаты после данного этапа показывают насколько препарат безопасен. Однако доклинические испытания являются и "узким" местом для ускоренного вывода препаратов на рынок.

- Хорошо известно, что ковидные вакцины сейчас - это уже свершившийся факт - не прошли должного доклинического этапа и сегодня их стараются уже не применять. Есть последствия от известных западных вакцин. Они сами об этом пишут и прикрывают эти вакцины, - заявил Михаил Ковальчук.