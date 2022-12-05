Фестиваль был посвящен 100-летнему юбилею государственности Адыгеи и Году культурного наследия нашей страны. Фото:https://t.me/muratkumpilov

В Майкопе завершился Международный фестиваль адыгской культуры. Мероприятие было посвящено 100-летнему юбилею государственности Адыгеи и Году культурного наследия нашей страны.

- Значимо, что мероприятие такого уровня проходит в год столетия трех республик — Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Мы рады принимать гостей из других регионов и стран, - отметила зам министра культуры Адыгеи Светлана Кушу.

Участниками мероприятия стали представители из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании и Краснодарского края старше 18 лет.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на протяжении трех дней участники радовали гостей творческими номерами и своими работами на выставках. В завершении фестиваля состоялся большой гала концерт. После чего провели адыгэ джэгу ( масштабное игрище, раньше считалось сакральным действом, объединяющим людей. В наши дни обрело популярность среди молодежи. - Прим. автора)